Ausblick: Novo Nordisk (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Novo Nordisk (spons ADRs) lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,884 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,10 Milliarden USD gegenüber 11,02 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 30 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 28 Analysten durchschnittlich auf 44,93 Milliarden USD, gegenüber 46,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at