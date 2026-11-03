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Novo Nordisk Aktie

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WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Novo Nordisk (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Novo Nordisk (spons ADRs) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,731 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Novo Nordisk (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,69 Prozent auf 11,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 28 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich auf 45,34 Milliarden USD, gegenüber 46,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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