Ausblick: NovoCure legt Quartalsergebnis vor

NovoCure lässt sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NovoCure die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,257 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 130,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,818 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,560 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 545,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 535,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at