Novozymes A-S Aktie

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WKN DE: A1JP9Y / ISIN: DK0060336014

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Novozymes A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novozymes A-S (B) lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Novozymes A-S (B) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,660 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,21 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 7 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,14 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 7,95 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,35 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,47 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 31,03 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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