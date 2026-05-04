Novozymes A-S Aktie

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WKN DE: A1JP9Y / ISIN: DK0060336014

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Novozymes A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Novozymes A-S (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,699 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,98 DKK je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,13 Milliarden EUR für Novozymes A-S (B), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 8,04 Milliarden DKK erzielt wurde.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR, gegenüber 9,35 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 4,43 Milliarden EUR im Vergleich zu 31,03 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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