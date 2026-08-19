Ausblick: Novozymes A-S (B) Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) Un wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Novozymes A-S (B) Un im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,626 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,08 Prozent auf 1,27 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD im Vergleich zu 1,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 5,11 Milliarden USD, gegenüber 4,69 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at