Ausblick: Novozymes A-S (B) Un präsentiert Quartalsergebnisse

Novozymes A-S (B) Un stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,816 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Novozymes A-S (B) Un 0,420 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,13 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Novozymes A-S (B) Un für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,32 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,41 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at