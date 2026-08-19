Novozymes A-S Aktie
WKN DE: A1JP9Y / ISIN: DK0060336014
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Novozymes A-S (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Novozymes A-S (B) wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,540 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,19 DKK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,11 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 7,60 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 EUR im Vergleich zu 9,35 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 4,45 Milliarden EUR, gegenüber 31,03 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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