Ausblick: NOW gewährt Anlegern Blick in die Bücher

NOW wird am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,150 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NOW 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 68,52 Prozent auf 962,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 571,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,855 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,82 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at