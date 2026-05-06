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WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: NOW mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NOW präsentiert am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,073 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NOW noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 79,55 Prozent auf 1,08 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NOW noch 599,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,633 USD aus. Im Vorjahr waren -0,760 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 4,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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