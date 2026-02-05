NP3 Fastigheter AB Aktie

Ausblick: NP3 Fastigheter AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NP3 Fastigheter AB wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,57 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,63 SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 571,2 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,25 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 14,17 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 2,25 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,99 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

