Ausblick: NP3 Fastigheter AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NP3 Fastigheter AB präsentiert in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,87 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NP3 Fastigheter AB ein EPS von 4,08 SEK je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NP3 Fastigheter AB in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 596,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 551,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,31 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 19,12 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 2,43 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at