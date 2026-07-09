NP3 Fastigheter AB Aktie
WKN DE: A14MJ9 / ISIN: SE0006342333
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09.07.2026 07:01:06
Ausblick: NP3 Fastigheter AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NP3 Fastigheter AB wird am 10.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,35 SEK gegenüber 2,91 SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 618,7 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 564,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,24 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 19,12 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,44 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 2,27 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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