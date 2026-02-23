Ausblick: NRG Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NRG Energy wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,62 Prozent auf 6,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,86 USD, gegenüber 4,99 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 29,79 Milliarden USD im Vergleich zu 28,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at