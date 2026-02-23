NRG Energy Aktie
WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: NRG Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NRG Energy wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,02 USD je Aktie gegenüber 2,97 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,62 Prozent auf 6,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,86 USD, gegenüber 4,99 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 29,79 Milliarden USD im Vergleich zu 28,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NRG Energy Inc.
|
07:01
|Ausblick: NRG Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: NRG Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|S&P 500-Papier NRG Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in NRG Energy von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.01.26
|S&P 500-Titel NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NRG Energy von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Wert NRG Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NRG Energy von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)