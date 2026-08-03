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WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: NRG Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NRG Energy stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,69 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,620 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,73 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NRG Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,31 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,01 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 34,43 Milliarden USD, gegenüber 30,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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