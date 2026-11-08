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WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: NRG Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NRG Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NRG Energy 0,690 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,14 Prozent auf 8,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Energy noch 7,58 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,73 USD je Aktie, gegenüber 4,01 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 33,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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