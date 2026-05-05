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WKN: A0BLR4 / ISIN: US6293775085

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: NRG Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NRG Energy wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,07 Prozent auf 8,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Energy noch 8,60 Milliarden USD umgesetzt.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 34,87 Milliarden USD, gegenüber 30,66 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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