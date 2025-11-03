NRG Yiel a Aktie
WKN DE: A2N5TZ / ISIN: US18539C1053
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: NRG Yield A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NRG Yield A äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,359 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NRG Yield A 0,310 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,37 Prozent auf 419,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte NRG Yield A noch 414,0 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,432 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
