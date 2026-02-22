NRG Yiel a Aktie

NRG Yiel a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5TZ / ISIN: US18539C1053

22.02.2026 07:01:06

Ausblick: NRG Yield A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NRG Yield A wird am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,253 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,32 Prozent auf 333,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 345,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,59 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

