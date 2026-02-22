NRG Yield Aktie
WKN DE: A2N5TT / ISIN: US18539C2044
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: NRG Yield präsentiert Quartalsergebnisse
NRG Yield präsentiert in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,32 Prozent auf 333,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 345,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,82 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
