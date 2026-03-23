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WKN DE: A4091K / ISIN: US6294442099

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: NRX Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NRX Pharmaceuticals wird am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,007 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NRX Pharmaceuticals -0,770 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 7,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,037 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 11,8 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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