NRX Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A4091K / ISIN: US6294442099
|
23.03.2026 07:01:06
Ausblick: NRX Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NRX Pharmaceuticals wird am 24.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,007 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NRX Pharmaceuticals -0,770 USD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 7,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,037 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 11,8 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NRX Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
23.03.26
|Ausblick: NRX Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.02.26
|EQS-News: NRx Builds Momentum From FDA Progress To Strategic Expansion (EQS Group)
Analysen zu NRX Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NRX Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|1,77
|-4,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.