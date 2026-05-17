Ausblick: NRX Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

NRX Pharmaceuticals lässt sich am 18.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NRX Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,209 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 19,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,528 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 85,9 Millionen USD, gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at