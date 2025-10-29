Ausblick: NS Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NS Solutions gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 37,21 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NS Solutions ein EPS von 37,19 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 84,93 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 162,68 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 147,84 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 360,70 Milliarden JPY, gegenüber 338,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at