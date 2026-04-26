NS Solutions Aktie
WKN: 749707 / ISIN: JP3379900008
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: NS Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NS Solutions lädt am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 48,89 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,53 Prozent erhöht. Damals waren 36,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll NS Solutions nach den Prognosen von 5 Analysten 108,14 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,01 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 165,09 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 147,84 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 384,18 Milliarden JPY, gegenüber 338,30 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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