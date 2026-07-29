NSK Aktie

NSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HG7P / ISIN: US6701841008

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: NSK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NSK wird am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,176 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 486,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,57 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 15,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,620 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 6,46 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 6,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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