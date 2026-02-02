NSK Aktie

WKN: 853685 / ISIN: JP3720800006

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: NSK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NSK wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 6,34 JPY aus. Im letzten Jahr hatte NSK einen Gewinn von 4,01 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll NSK nach den Prognosen von 4 Analysten 237,04 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 199,28 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 36,75 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 21,78 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 888,37 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 796,67 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

NSK Ltd. 5,55 -4,31% NSK Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
