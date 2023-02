Ausblick: NSK legt Quartalsergebnis vor

NSK lässt sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NSK die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass NSK im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,04 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,96 JPY je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 16,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 249,60 Milliarden JPY gegenüber 215,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 51,45 JPY, gegenüber 32,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 975,94 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 865,17 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at