Ausblick: NSK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NSK stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 14,11 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NSK 2,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 250,27 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 62,38 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 46,75 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.028,48 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 911,64 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at