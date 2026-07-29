NSK Aktie
WKN: 853685 / ISIN: JP3720800006
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: NSK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NSK stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 14,11 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NSK 2,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 250,27 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 62,38 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 46,75 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.028,48 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 911,64 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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