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WKN: 853685 / ISIN: JP3720800006

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: NSK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

NSK wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,32 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NSK noch 16,84 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 263,37 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 21,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NSK einen Umsatz von 216,49 Milliarden JPY eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,52 JPY, gegenüber 46,75 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1.048,05 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 911,64 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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