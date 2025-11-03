Ausblick: NSK veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NSK öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll NSK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,70 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,347 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at