NSK Aktie
WKN DE: A0HG7P / ISIN: US6701841008
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: NSK zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
NSK wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,156 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NSK 0,180 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,59 Milliarden USD – ein Plus von 21,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NSK 1,31 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,543 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,80 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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