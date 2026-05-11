NSK Aktie
WKN: 853685 / ISIN: JP3720800006
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: NSK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NSK stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 12,18 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NSK noch ein Gewinn pro Aktie von 13,74 JPY in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 24,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 249,42 Milliarden JPY gegenüber 199,75 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 42,59 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 21,78 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 910,02 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 796,67 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NSK Ltd.
|
07:01
|Ausblick: NSK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: NSK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: NSK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: NSK legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu NSK Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|NSK Ltd.
|7,35
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.