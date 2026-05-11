Ausblick: NSK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NSK stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 12,18 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NSK noch ein Gewinn pro Aktie von 13,74 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 24,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 249,42 Milliarden JPY gegenüber 199,75 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 42,59 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 21,78 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 910,02 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 796,67 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at