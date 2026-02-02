NTN Aktie

NTN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854088 / ISIN: JP3165600002

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: NTN stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NTN veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,13 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -11,550 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent auf 203,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 201,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,219 JPY, während im vorherigen Jahr noch -44,900 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 810,80 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 825,59 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

