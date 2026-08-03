Ausblick: NTN verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NTN lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,50 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte NTN noch 2,25 JPY je Aktie eingenommen.

NTN soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 208,30 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 25,41 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 23,40 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 827,00 Milliarden JPY, gegenüber 826,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at