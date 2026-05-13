Ausblick: NTN zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NTN wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -7,945 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NTN noch ein Verlust pro Aktie von -29,340 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 208,48 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 0,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NTN einen Umsatz von 210,07 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,494 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -44,900 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 811,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 825,59 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at