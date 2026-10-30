NTPC Aktie
WKN: A0DK70 / ISIN: INE733E01010
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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: NTPC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
NTPC wird sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,86 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,05 Prozent erhöht. Damals waren 5,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll NTPC in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 492,69 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 447,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,97 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 27,90 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 2.081,11 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.841,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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