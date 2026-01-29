Ausblick: NTPC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NTPC präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,39 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,22 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NTPC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 457,75 Milliarden INR im Vergleich zu 450,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,70 INR, gegenüber 24,16 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 1.957,82 Milliarden INR im Vergleich zu 1.847,06 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at