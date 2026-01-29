NTPC Aktie

NTPC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DK70 / ISIN: INE733E01010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: NTPC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NTPC präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,39 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,22 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NTPC in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 457,75 Milliarden INR im Vergleich zu 450,53 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 23,70 INR, gegenüber 24,16 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 1.957,82 Milliarden INR im Vergleich zu 1.847,06 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NTPC Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu NTPC Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NTPC Ltd. 358,40 2,89% NTPC Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen