Ausblick: NTPC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NTPC präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte NTPC 5,44 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 433,19 Milliarden INR – ein Minus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NTPC 446,96 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,14 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,16 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 1.947,49 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 1.847,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at