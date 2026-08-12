Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Nu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nu wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,198 USD. Dies würde einem Zuwachs von 52,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nu 0,130 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,39 Milliarden USD – ein Plus von 59,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nu 3,37 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,844 USD, gegenüber 0,590 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 22,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
12.08.26
|Ausblick: Nu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Nu präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Nu Holdings
|11,76
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.