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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nu äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,197 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Nu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,06 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 70,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,869 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,00 Milliarden USD, gegenüber 14,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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