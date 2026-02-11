Nu Skin Enterprises Aktie

WKN: 903911 / ISIN: US67018T1051

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Nu Skin Enterprises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Nu Skin Enterprises äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,300 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nu Skin Enterprises einen Verlust von -0,730 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nu Skin Enterprises in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 382,7 Millionen USD im Vergleich zu 445,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,950 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 1,50 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

