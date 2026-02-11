Nu Skin Enterprises Aktie
WKN: 903911 / ISIN: US67018T1051
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Nu Skin Enterprises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Nu Skin Enterprises äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,300 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nu Skin Enterprises einen Verlust von -0,730 USD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nu Skin Enterprises in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 382,7 Millionen USD im Vergleich zu 445,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,950 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 1,50 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nu Skin Enterprises Inc. A
|
11.02.26
|Ausblick: Nu Skin Enterprises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Nu Skin Enterprises informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Nu Skin Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nu Skin Enterprises Inc. A
Aktien in diesem Artikel
|Nu Skin Enterprises Inc. A
|8,55
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.