Nu Skin Enterprises Aktie

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WKN: 903911 / ISIN: US67018T1051

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nu Skin Enterprises mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nu Skin Enterprises veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,210 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nu Skin Enterprises noch 0,340 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 328,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 364,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,820 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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