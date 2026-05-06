Ausblick: Nu Skin Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nu Skin Enterprises veröffentlicht am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 329,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 364,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at