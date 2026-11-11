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WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Nu stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nu wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,226 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 56,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,80 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Nu für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,96 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,865 USD im Vergleich zu 0,590 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 22,74 Milliarden USD, gegenüber 14,50 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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