Ausblick: Nu verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nu wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,191 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Nu 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 43,88 Prozent auf 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Nu noch 2,71 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,610 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 13,01 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 10,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at