Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Nu äußert sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Nu noch 0,120 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Nu 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,52 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Nu 2,62 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 12,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,33 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
