Ausblick: Nucleus Software Exports legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nucleus Software Exports präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 15,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nucleus Software Exports 13,28 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 10,26 Prozent auf 2,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 62,90 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 61,40 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,00 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,32 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at