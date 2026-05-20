Nucleus Software Exports Aktie
WKN DE: A1C3H9 / ISIN: INE096B01018
|
20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Nucleus Software Exports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Nucleus Software Exports wird sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 19,60 INR gegenüber 24,01 INR im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,31 Milliarden INR – ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nucleus Software Exports 2,29 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 57,90 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 61,40 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,80 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,32 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucleus Software Exports Ltd Dematerialised
|
20.05.26
|Ausblick: Nucleus Software Exports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Nucleus Software Exports legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Nucleus Software Exports veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)