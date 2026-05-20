Ausblick: Nucleus Software Exports legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nucleus Software Exports wird sich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 19,60 INR gegenüber 24,01 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 2,31 Milliarden INR – ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nucleus Software Exports 2,29 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 57,90 INR, während im vorherigen Zeitraum noch 61,40 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 8,80 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 8,32 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at