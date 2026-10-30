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WKN DE: A1C3H9 / ISIN: INE096B01018

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Nucleus Software Exports stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nucleus Software Exports lädt am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 10,40 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Nucleus Software Exports ein EPS von 9,99 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,19 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Nucleus Software Exports einen Umsatz von 2,14 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 53,40 INR, gegenüber 44,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 9,20 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,76 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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