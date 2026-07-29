Ausblick: Nucleus Software Exports stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nucleus Software Exports lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 13,50 INR. Dies würde einem Zuwachs von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Nucleus Software Exports 13,37 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 6,05 Prozent auf 2,31 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 57,70 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 44,35 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 9,50 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 8,76 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at